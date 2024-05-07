Стало известно время начала матча сборных Карпина и Белоруссии 7 июня

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года в организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 12 товарищеских матчей (пять побед, шесть ничьих, одно поражение). В своей последней встрече команда Валерия Карпина в марте в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.