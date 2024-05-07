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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно время начала матча сборных Карпина и Белоруссии 7 июня

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии по футболу начнется в 20:00 мск, сообщается в Telegram-канале российской команды.

Россия
БеларусьТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 7 июня в Минске на стадионе «Динамо». Игра будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Белоруссии занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда России располагается на 35-м месте.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года в организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла 12 товарищеских матчей (пять побед, шесть ничьих, одно поражение). В своей последней встрече команда Валерия Карпина в марте в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

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