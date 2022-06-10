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10 июня, источник: ТАСС

Сборная Франции по футболу сыграла вничью с австрийцами в матче Лиги наций

ТАСС, 11 июня. Сборная Франции по футболу в пятницу сыграла вничью с командой Австрии со счетом 1:1 в гостевом матче третьего тура группы 1 дивизиона А Лиги наций.

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В составе австрийцев гол забил Андреас Вайман (37-я минута). У французов отличился Килиан Мбаппе (83). Сборная Австрии провела третий матч под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника. В 2021 году он работал в московском «Локомотиве» в качестве руководителя по спорту и развитию. В первом матче группового этапа Лиги наций австрийцы разгромили хорватов со счетом 3:0, а во втором уступили команде Дании (1:2).

Футбол

Лига наций А 2022/2023
11.06.2022, 21:45

Англия-Италия-

Французы опустились на последнее место в турнирной таблице группы 1, набрав 2 очка в трех матчах. Лидером квартета является команда Дании (6), которая в пятницу уступила сборной Хорватии (0:1), далее идут австрийцы и хорваты, в активе которых по 4 очка. В следующем матче французы сыграют с командой Хорватии, австрийцы — со сборной Дании, обе встречи пройдут 13 июня.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

В группе 2 дивизиона В сборная Израиля в гостях одержала победу над командой Албании (2:1). В группе 3 дивизиона С команда Словакии в гостях оказалась сильнее сборной Азербайджана (1:0). В группе 1 дивизиона D сборная Латвии в гостях победила команду Молдавии (4:2), а сборная Андорры дома одержала победу над футболистами из Лихтенштейна (2:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа состоятся 2—14 июня и 22—27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Австрия
1:1
Первый тайм: 1:0
Франция
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