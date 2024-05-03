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17:41 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренера «Астаны» забанили на пять игр из-за судьи-женщины

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей за критику в адрес судьи Веры Опейкиной, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Енисей"

После матча 28‑го тура первой лиги против «СКА‑Хабаровска» (0:3) Тихонов бросил в ее адрес: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Енисей» идет на девятом месте в таблице, набрав 40 очков в 29 матчах.

Тихонов известен казахстанским болельщикам по работе в «Астане», которую возглавлял с 2020 по 2021 год. 27 октября 2021-го получил двухлетнюю дисквалификацию от Казахстанской федерация футбола за то, что 24 октября в конце первого тайма матча чемпионата с «Кайратом» увел команду с поля из-за недовольства судейством. Спустя несколько минут команда вернулась на поле и доиграла встречу. Сам Тихонов сказал, что решение было принято командой, а он лишь поддержал его. 5 ноября 2021-го он покинул пост главного тренера «Астаны» по обоюдному согласию сторон.

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