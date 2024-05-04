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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» обыграли «Сокол» в самом результативном матче лиги с 2021 года

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл саратовский «Сокол» в матче 31-го тура Первой лиги.

Сокол
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
«Химки» обыграли «Сокол» в самом результативном матче лиги с 2021 года | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Химках и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе «Химок» дубль оформил Тимур Касимов (22-я и 25-я минуты), по голу забили Данил Степанов (69) и Александр Руденко (78), а полузащитник соперников Михаил Мальцев отправил мяч в свои ворота. У «Сокола» отличились Никита Козловский (17), Мальцев (64), Владислав Самко (83) и Владислав Морозов (89).

За всю историю второго по силе дивизиона чемпионата России более результативными были 11 его матчей. В последний раз минимум девять мячей команды забивали в ноябре 2021 года. Тогда краснодарская «Кубань» дома сыграла вничью с владикавказской «Аланией» со счетом 5:5.

Выигравшие в четвертом матче подряд «Химки», набрав 57 очков, лидируют в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол», уступивший в третьей встрече кряду, с 28 очками занимает 15-е место.

На следующей неделе команды проведут матчи 24-го тура, перенесенного из-за теракта в «Крокус Сити Холле». «Химки» 8 мая сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Сокол» в тот же день примет новороссийский «Черноморец».

Химки
5:4
Первый тайм: 2:1
Сокол
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