«Химки» обыграли «Сокол» в самом результативном матче лиги с 2021 года | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Химках и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В составе «Химок» дубль оформил Тимур Касимов (22-я и 25-я минуты), по голу забили Данил Степанов (69) и Александр Руденко (78), а полузащитник соперников Михаил Мальцев отправил мяч в свои ворота. У «Сокола» отличились Никита Козловский (17), Мальцев (64), Владислав Самко (83) и Владислав Морозов (89).

За всю историю второго по силе дивизиона чемпионата России более результативными были 11 его матчей. В последний раз минимум девять мячей команды забивали в ноябре 2021 года. Тогда краснодарская «Кубань» дома сыграла вничью с владикавказской «Аланией» со счетом 5:5.

Выигравшие в четвертом матче подряд «Химки», набрав 57 очков, лидируют в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол», уступивший в третьей встрече кряду, с 28 очками занимает 15-е место.