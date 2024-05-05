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08:58 (мск), источник: Sports

Каманцев о бане Тихонова: Выделять пол арбитра неуместно. Опейкина сдает такие же нормативы, как и мужчины

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них — условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Мы понимаем эмоции тренера, но выделять и отдельно обращать внимание на пол арбитра считаю абсолютно неуместным. ЭСК рассмотрел эпизоды того матча, все ключевые эпизоды арбитр расценила верно, единственное — непоказ желтой карточки в одном из эпизодов.

Когда команда проигрывает 0:3, странно считать, что именно эта желтая карточка стала причиной поражения. Более того, выделять какие-то отдельные регионы нашей страны… В следующем матче “Енисея” их матч обслуживал новичок Первой лиги Максим Чембулатов, который допустил две ключевые ошибки, это подтвердила ЭСК, но Андрей Валерьевич был более сдержан в своих оценках.

Опейкина работает наравне со всеми. Она сдает точно такие же нормативы, как и мужчины, поэтому не давать ей работать у нас нет никаких причин. Конечно, в случае ошибок она, также как и остальные арбитры, не получает назначений.

Напомню также, что Опейкина — единственный российский арбитр, который получил международное назначение на официальный матч с марта 2022 года. В прошлом ноябре она работала на игре Лиги наций Армения — Казахстан», — сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

СКА-Хабаровск
3:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
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