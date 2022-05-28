Фарке — об уходе из "Краснодара: я понял, что привлекательной перспективы уже не будет

«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на командных проблемах. Однако через какое-то время я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет. Я также заметил, что моя семья и друзья дома беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются», — приводит слова тренера Kicker.