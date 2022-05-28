Фарке — об уходе из "Краснодара: я понял, что привлекательной перспективы уже не будет
Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке высказался об уходе из российского клуба.
Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке высказался об уходе из российского клуба.
«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на командных проблемах. Однако через какое-то время я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет. Я также заметил, что моя семья и друзья дома беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются», — приводит слова тренера Kicker.
Напомним, 2 марта главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Вместе со специалистом российский клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года. Под руководством специалиста клуб не провёл ни одной официальной игры.