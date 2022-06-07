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16:49 (мск), источник: Sports.Ru

Роман Нагучев выразил надежду, что «Факел» не пустят в РПЛ из-за состояния стадиона команды

Роман Нагучев выразил надежду, что «Факел» не пустят в РПЛ из-за состояния стадиона команды.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Факел» пообещал исправить все недостатки на домашней арене клуба до старта сезона Премьер-лиги.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе. ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ — другое. Год назад лига не допустила “Оренбург” просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге работы велись чуть ли не по ходу стыков с “Уфой”. Справились.

Справедливо, если “Факел” начнет новый сезон там, где такой стадион примут — то есть в The Last of Us (видеоигра, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем — Sports.ru). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями “потом исправим” можно обратится в “Тамбов”. Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности “Уфа” вернется в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает: “Клубы ПЛ и клубы ФНЛ, завоевавшие право участвовать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС 1, к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона 21/22, перед клубами ФНЛ”. У “Уфы” есть лицензия РФС 1», — написал Нагучев.

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