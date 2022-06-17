Серб Славиша Йоканович возглавил московское «Динамо»

Контракт с 53-летним тренером рассчитан на один год и включает опцию автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Отмечается, что серб начнет работу с командой в ближайшее время. 21 июня динамовцы выйдут из отпуска и пройдут предсезонное медобследование, после чего приступят к тренировкам. На следующей неделе клуб планирует организовать пресс-конференцию с участием Йокановича для СМИ и блогеров.

Йоканович сменил немца Сандро Шварца, который покинул команду по окончании сезона, объявив о своем уходе после поражения в финале Кубка России против московского «Спартака» (1:2).

Ранее Йоканович тренировал сербский «Партизан», который привел к двум победам в чемпионате и Кубке страны, а также тайский «Муангтонг», болгарский «Левски», испанский «Эркулес», английские «Уотфорд», «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед», израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и катарский «Аль-Гарафа». В качестве игрока выступал в Сербии и в Испании, став в 2000 году чемпионом с «Депортиво».