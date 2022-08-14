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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в самом результативном матче сезона РПЛ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли «Нижний Новгород» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, став на данный момент самой результативной в текущем сезоне. В составе команды Валерия Карпина мячи забили признанный лучшим игроком матча Дмитрий Полоз (15-я минута — с пенальти, 57), Даниил Уткин (39) и Данил Глебов (67). У проигравших отличились Николай Калинский (21, с пенальти), Милсон (66) и Тимур Сулейманов (82).

«Ростов», набрав 11 очков в пяти матчах, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова с двумя очками идет 14-й. В текущем сезоне «желто-синие» еще не проигрывали, а нижегородский клуб не побеждал.

В следующем туре ростовчане 20 августа примут «Сочи», «Нижний Новгород» в тот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Нижний Новгород
3:4
Первый тайм: 1:2
Ростов
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