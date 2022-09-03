«Краснодар» разбушевался. Уже догнал «Зенит» и обошел «Спартак» с ЦСКА

Ещё один прелестный и победный гол от молодой звезды «Краснодара» Сперцяна.

У «Сочи» на этой неделе появился новичок — центральный защитник Мусса Сиссако. Борьбу за 21-летнего игрока «Стандарда» российский клуб выиграл у «Санделенда» и «Бёрнли». По информации, имеющейся у «Чемпионата», малиец будет зарабатывать в «Сочи» € 400 тыс. в год.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 3.09.2022, 18:30 Краснодар 2 Сочи 1

«Чудо, что такой игрок вообще к нам приехал, — написал руководитель аналитического департамента сочинского клуба Александр Веряскин в своём телеграм-канале. — По каким критериям мы отбирали центрального защитника. Первое — скоростные данные. Малиец быстрый, лёгкий, достаточно сухой, но при этом жёсткий в единоборствах. Сиссако — техничный, отлично работает с мячом, что указывает на его высокую техническую подготовку и отсылает нас к его футбольному воспитанию. Он из академии “ПСЖ”, у него высокий уровень футбольного интеллекта. При этом он психологически уравновешенный защитник из того, что мы видели».

Судя по всему, это главный трансфер «Сочи» в летнее окно. Сиссако попал в заявку на матч с «Краснодаром». Но остался на скамейке.

Впрочем, в первом тайме «Сочи» справлялся с атакой «Краснодара» и играя с привычной тройкой центрбеков Дркушич — Юрганов — Мещанинов, которые защищали ворота воспитанника «Краснодара» Дениса Адамова. Для экс-голкипера «быков» этот матч точно не был рядовым. Команды Александра Сторожука и Вадима Гаранина в течение почти что 40 минут не создавали моментов, действуя в среднем темпе. Отрезками соперники высоко прессинговали друг друга, и футбол становился повеселее. Но огня «южному дерби» недоставало.

На исходе четверти часа игры «Краснодар» потерял одного из ключевых своих футболистов. На ровном месте получил повреждение Александр Черников. Опорный полузащитник травмировал левую ногу, пытаясь отобрать мяч у Кристиана Нобоа. Возможно, Черникова подвёл газон, чьё качество оставляет желать лучшего. Александр не смог самостоятельно уйти с поля — ему помог медицинский персонал. Оставшись вдесятером, «быки» наконец создали момент. Красивый сейв Адамова оставил без гола Джона Кордобу.

Раскочегарились «Краснодар» с «Сочи» только перед самым перерывом. «Быки» забили после углового, но судья Павел Шадыханов отменил гол. Где арбитр разглядел фол на Адамове со стороны Сергея Бородина, понять непросто даже после просмотра повтора. Потом повезло и «Краснодару»: хозяев спас уже сидевший на линии ворот Кристиан Рамирес, который остановил мяч… пахом. Статистика первых 45 минут отражала равенство сил — по три удара в створ у каждой команды.

И как же поменялась игра во втором тайме! Выросли скорости — появились голы. Уже на 49-й минуте Олакунле Олусегун вывел «Краснодар» вперёд, сместившись в центр и пробив в касание. Здорово сыграл в этом эпизоде и сербский новичок «быков» Михайло Баньяц, совершивший впечатляющий сольный проход в штрафную Адамова. У серба результативное действие второй матч подряд — с «Торпедо» он тоже сделал голевую передачу.

Через три минуты «Сочи» мог отыграться, но вместо этого пропустил ещё один гол. Защитник Сергей Волков вынес мяч с линии после углового гостей, и хозяева улетели в контратаку. Олусегун не пожадничал — отдал передачу Эдуарду Сперцяну. Самый результативный игрок «Краснодара» в чемпионате (6+2 до этого тура по системе «гол плюс пас») перекинул мяч через вышедшего из ворот Адамова.

Если бы на исходе часа игры судья засчитал гол Волкова с подбора, то можно было бы сказать, что «Сочи» проиграл матч за 15 минут. Но на пути мяча оказался стоявший в офсайде Вячеслав Литвинов, и команда Гаранина отделалась лёгким испугом. После этого сочинцы забили сами: центр обороны «быков» прорвала типично «краснодарская» по стилю комбинация с участием Нобоа, Никиты Бурмистрова и Георгия Мелкадзе.