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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы

«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Эли Дасы.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК «Динамо»

Контракт рассчитан на два года — до конца сезона-2023/24 — с опцией продления еще на год. За «Динамо» 29-летний Даса будет выступать под 2-м номером.

5 сентября портал ynet.co.il и газета Yedioth Ahronoth сообщали, что зарплата игрока в московском клубе составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если он сыграет как минимум 50 процентов матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.

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