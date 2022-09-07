«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы

Источник: ФК «Динамо»

Контракт рассчитан на два года — до конца сезона-2023/24 — с опцией продления еще на год. За «Динамо» 29-летний Даса будет выступать под 2-м номером.

5 сентября портал ynet.co.il и газета Yedioth Ahronoth сообщали, что зарплата игрока в московском клубе составит 1,5 миллиона евро, а в случае, если он сыграет как минимум 50 процентов матчей, а команда завоюет трофей, то она может вырасти до 2 миллионов.

Последние три сезона Даса провел в «Витессе». В минувшем сезоне на его счету 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник стал свободным агентом.