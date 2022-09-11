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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Дырявая оборона уничтожает атаку «Спартака». Карпин вновь сильнее красно-белых

«Ростов» обыграл команду Гильермо Абаскаля — 4:2.

Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ушел из «Спартака» Леонид Федун с его «сбитым летчиком» о Валерии Карпине, и доказывать красно-белым главному тренеру «Ростова» давно ничего не надо, а все равно вывеска будоражит. Слишком многое уроженца Нарвы связывает с самым популярным российским клубом и как игрока, и как тренера, и как руководителя.

В минувшем сезоне «Ростов» и «Спартак» расположились по соседству — на 9-м и 10-м месте соответственно, с одинаковым количеством очков, где южане просунули нос вперед только за счет домашней победы в очном матче. К девятому туру соперники подошли вновь с равным количеством очков, только дела куда веселее — от второй строчки команды отделял всего один балл.

Диспозиция предполагала равную игру, а стили Карпина и Гильермо Абаскаля обещали еще и зрелищный матч на встречных курсах — к любителям закрытого футбола обоих тренеров не отнесешь. Встреча к тому же должна была стать хорошей проверкой для ростовчан и спартаковцев. Обе команды мощным стартом убеждают, что готовы к борьбе за медали. У кого оснований больше? Очный матч — отличная возможность узнать.

Красно-белые лидировали после пяти туров, но в следующих трех матчах выиграли только раз — у «Факела», при поражениях от конкурентов в таблице — «Динамо» и «Зенита». Уступить тут же и «Ростову» — болезненная история. Но и команда Карпина заждалась победы над серьезным соперником. Выигрывать удавалось лишь у аутсайдеров, а с «Динамо», «Локо», «Сочи» и ЦСКА были ничьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые к девятому туру делили первое место по забитым голам (19). Даже с учетом травмы Виктора Мозеса с этим компонентом у команды Абаскаля всё в полном порядке. А Квинси Промес напоминает себя образца чемпионского сезона.

Как же круто голландец забил свой восьмой гол в сезоне! Принял дальний заброс от Мацея Рыбуса на грудь, а вторым уложил в угол — 0:1. Вполне логичное завершение стартовых усилий гостей, у которых до этого был еще и выход один на один Романа Зобнина.

Но что творят москвичи в защите… Никаких голов Промеса не напасешься. Чуть выше уровнем соперник, как тут же начинаются большие проблемы. Обрезают у своей штрафной — то Умяров (с «Зенитом» в Суперкубке и с «Динамо»), а в Ростове — Даниил Денисов с Рыбусем. Дают без помех бить с 18 метров.

Неделю назад все поражались, как Андрей Мостовой прицеливался к воротам Александра Максименко добрых пять секунд. Спартаковцы сделали выводы? Ничуть. Пересмотрите гол Даниила Уткина — сколько времени полузащитник в одиночестве ждал мяч.

Удивительно и то, как опытные футболисты не повышают уровень обороны, а спускаются к общекомандному. Рыбус — крепкий профи. Иначе не играл бы за сборную Польши, да и в «Локомотиве» доказывал состоятельность. Однако в Ростове сначала легко дал забить Дмитрию Полозу, затем обрезал перед третьим мячом, а в довершение на ровном месте заработал пенальти на Хорене Байрамяне.

Четыре пропущенных гола. Катастрофа для «Спартака». Такие бездарные действия в обороне никакой атакой не компенсируешь. Абаскаль неплохо наладил нападение, однако забыл о защите. Надо вспоминать, пока не поздно.

А «Ростов» врывается в тройку. Впереди только «Зенит» и ЦСКА. И кто там на старте сезона говорил, что команда Карпина может забивать только со стандартов, когда Уткин подает, а Николай Комличенко забивает? Теперь три гола «Спартаку» с игры, хотя и здесь не обошлось без связки Уткин — Комличенко.

Федун ушел, но Карпин продолжает огорчать красно-белых.

Автор: Константин Алексеев

Ростов
4:2
Первый тайм: 2:1
Спартак
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