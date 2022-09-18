Гол Соболева принес победу «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1018.09.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 13969 зрителей
|Гильермо Абаскаль
|Йозеф Циннбауэр
|Александр Соболев(Данил Пруцев)
|35′
|57
|Александр Селихов
|53
|Даниил Худяков
|14
|Георгий Джикия
|18
|Марк Мампасси
|68
|Руслан Литвинов
|20
|Иван Кузьмичев
|47
|Роман Зобнин
|6
|Дмитрий Баринов
|82
|Даниил Хлусевич
|71
|Наир Тикнизян
|97
|Даниил Денисов
|93
|Артем Карпукас
|10
|Квинси Промес
|24
|Максим Ненахов
83′
|18
|Наиль Умяров
80′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|32
|Миха Мевля
|7
|Джирано Керк
46′
|25
|Данил Пруцев
90′
|12
|Марио Митай
|23
|Никита Чернов
|10
|Вильсон Изидор
73′
|7
|Александр Соболев
47′90′
|5
|Константин Марадишвили
|70
|Павел Мелешин
|25
|Франсуа Камано
46′
|11
|Шамар Николсон
60′
|11
|Антон Миранчук
|17
|Антон Зиньковский
|29
|Педру Габриэл Педринью
73′
|9
|Иван Игнатьев
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)