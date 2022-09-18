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21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Соболева принес победу «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча на стадионе «Спартака» завершилась победой «красно-белых» со счетом 1:0, мяч забил Александр Соболев (35-я минута).

Для Соболева этот гол стал пятым в текущем сезоне и 38-м в составе «Спартака», по голам за «красно-белых» он сравнялся с Артемом Дзюбой.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. Железнодорожники уступили в третьей игра подряд и с 9 очками занимают 12-е место.

В следующем туре «красно-белые» 2 октября встретятся в гостях с «Нижним Новгородом», «Локомотив» 1 октября примет екатеринбургский «Урал».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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