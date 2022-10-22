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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» победило «Локомотив» в московском дерби

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. «Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Локомотив
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе железнодорожников, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых отличились Федор Смолов (33-я минута — с пенальти), Арсен Захарян (63) и Даниил Фомин (90+3 — с пенальти). У гостей мяч забил Франсуа Камано (1).

Для Смолова гол стал сотым в рамках чемпионата России по футболу. За всю историю чемпионата России 100 голов забивали восемь игроков: Артем Дзюба (148), Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104), Сергей Семак (102) и Смолов.

В субботу исполнилось 93 года со дня рождения голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Динамовцы играли в матче в специальной черной форме в честь легендарного вратаря.

«Динамо», набравшее 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 29 октября примет «Химки», а «Локомотив» в этот же день — московский ЦСКА.

Локомотив
1:3
Первый тайм: 1:1
Динамо
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