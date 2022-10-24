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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» в большинстве обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Урал
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, закончилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Алексей Каштанов (26-я минута) с пенальти и Юрий Газинский (64). Гол «Крыльев» на счету Максима Глушенкова (82). Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Гленна Бейла.

Благодаря этой победе «Урал» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Крылья Советов» (14 очков). В следующем туре екатеринбуржцы 30 октября сыграют на выезде с «Сочи», а самарцы в тот же день примут «Нижний Новгород».

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
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