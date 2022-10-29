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21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Локомотив» в столичном дерби

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ЦСКА обыграл «Локомотив» в московском дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе железнодорожников, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей на 22-й минуте отличился Хесус Медина. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален футболист армейцев Егор Ушаков.

На стадионе присутствовало 11035 зрителей.

Армейский клуб прервал четырехматчевую серию без побед во всех турнирах. Железнодорожники потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА, набравший 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 5 ноября примет «Нижний Новгород», а «Локомотив» 6 ноября на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Локомотив
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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