ЦСКА победил «Локомотив» в столичном дерби

Встреча, прошедшая на стадионе железнодорожников, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей на 22-й минуте отличился Хесус Медина. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален футболист армейцев Егор Ушаков.

На стадионе присутствовало 11035 зрителей.

Армейский клуб прервал четырехматчевую серию без побед во всех турнирах. Железнодорожники потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА, набравший 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.