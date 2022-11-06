Тренер «Урала» рассказал о наказании игрока основы

«Эта информация все равно выползет, но он наказан за то, что совершил такое действие, какое не стоит совершать. Это именно наказание за то, что он себя неправильно повел в одной ситуации. Это было сегодня. У меня нет списка штрафов футболистов. Каждый из них сам определяет грань, которую не должен переходить. Сегодня, к сожалению, была для Лазара такая ситуация, в которой он повел себя неправильно и был наказан», — заявил Гончаренко на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале клуба.