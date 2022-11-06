Тренер «Урала» рассказал о наказании игрока основы

Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Интер
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Нант
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Монако
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Верона
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Алания
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Арсенал
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Эспаньол
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Лорьян
ПСЖ
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Велес
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Волга
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Торино
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Локомотив
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волгарь
02
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Ростов
Динамо
21
16:30
Торпедо
Крылья Советов
02
14:00
Урал
Локомотив
22
5.11
ЦСКА
Нижний Новгород
01
5.11
Зенит
Ахмат
12
5.11
Факел
Краснодар
33
5.11
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Урала» рассказал о наказании игрока основы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович не вышел в стартовом составе на матч 16‑го тура чемпионата России против московского «Локомотива» в качестве наказания, заявил главный тренер екатеринбургского футбольного клуба Виктор Гончаренко.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. Серб вышел на поле в перерыве.

«Эта информация все равно выползет, но он наказан за то, что совершил такое действие, какое не стоит совершать. Это именно наказание за то, что он себя неправильно повел в одной ситуации. Это было сегодня. У меня нет списка штрафов футболистов. Каждый из них сам определяет грань, которую не должен переходить. Сегодня, к сожалению, была для Лазара такая ситуация, в которой он повел себя неправильно и был наказан», — заявил Гончаренко на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале клуба.

В нынешнем сезоне Ранджелович принял участие в восьми матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Урал
2:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь