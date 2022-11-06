Гол и передача Пиняева принесли «Крыльям» выездную победу над «Торпедо»

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Фернандо Костанца (34-я минута) и второй раз подряд признанный лучшим игроком матча Сергей Пиняев (47), который также сделал голевую передачу. Пиняев, которому 2 ноября исполнилось 18 лет, ранее был включен в расширенный список на ноябрьский сбор сборной России.

В конце первого тайма повреждение получил полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Максим Глушенков. После перерыва его место на поле занял Амар Рахманович.

«Крылья Советов», набравшие 20 очков, занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью баллами располагается на последней, 16-й строчке.