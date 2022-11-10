«Динамо» планирует получить от ФИФА компенсацию за участие Нгамале и Шиманьски на ЧМ-2022

По регламенту ФИФА, за каждые сутки пребывания футболиста на чемпионате мира и в период подготовки к турниру в расположении национальной сборной клубы должны получать компенсацию. Выплаты также зависят от количества команд, в которых футболист находился в двух последних сезонах.

Согласно данным Metaratings.ru, за двух игроков «Динамо» может получить от ФИФА минимум 165 тысяч долларов. За Нгамале — 60 тысяч, за Шиманьски — 105. Суммы могут измениться в зависимости от выступления команд.