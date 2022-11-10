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22:52 (мск), источник: Sport24

«Динамо» планирует получить от ФИФА компенсацию за участие Нгамале и Шиманьски на ЧМ-2022

«Динамо» собирается получить от ФИФА средства за участие полузащитников Муми Нгамале (Камерун) и Себастьяна Шиманьски (Польша) в чемпионате мира в Катаре, сообщает Metaratings.ru, ссылаясь на пресс-службу бело-голубых.

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Источник: Sport24

По регламенту ФИФА, за каждые сутки пребывания футболиста на чемпионате мира и в период подготовки к турниру в расположении национальной сборной клубы должны получать компенсацию. Выплаты также зависят от количества команд, в которых футболист находился в двух последних сезонах.

Согласно данным Metaratings.ru, за двух игроков «Динамо» может получить от ФИФА минимум 165 тысяч долларов. За Нгамале — 60 тысяч, за Шиманьски — 105. Суммы могут измениться в зависимости от выступления команд.

«Мы действительно рассчитываем на эти средства, которые положены на основании регламентирующих документов ФИФА. Наш клуб готовил соответствующий запрос в ФИФА», — сообщили в пресс-службе столичного клуба.

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