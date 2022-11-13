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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл «Динамо» в последнем матче РПЛ в календарном году

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Дмитрий Скопинцев (40-я минута) и Муми Нгамалё (63). У гостей отличился Иван Обляков (65), который на 79-й минуте был удален за вторую желтую карточку.

На 80-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, его удар отразил Игорь Акинфеев. Через минуту Владислав Безбородов удалил нападающего «бело-голубых» Ярослава Гладышева, который получил вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка. Фомин прервал серию из 17 реализованных пенальти в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. «Бело-голубые» идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.

В следующем туре после зимней паузы «Динамо» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА в гостях сыграет против «Сочи».

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2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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