ЦСКА очень нужен новичок в атаку! Поражение от команды Первой лиги только убедило в этом

Источник: ПФК ЦСКА

Последний спарринг на зимних сборах ЦСКА провёл с «Рубином», который борется за возвращение в РПЛ и занимает третье место в Первой лиге. Казанская команда, перестраивающаяся после ухода Леонида Слуцкого, возобновит сезон лишь 6 марта матчем с «Кубанью». А вот армейцы уже 23 и 28 февраля сыграют в плей-офф Кубка России с «Краснодаром».

В заявке ЦСКА на этот матч отсутствовали травмированные Игорь Дивеев, Бактиёр Зайнутдинов и новичок Илья Агапов. Кроме того, Кирилл Набабкин перед самой игрой на разминке почувствовал недомогание и был заменён в основе на Матвея Лукина. И, забегая вперёд, надо заметить, что зона правого центрального защитника Лукина и вингбека Гаича была, пожалуй, наименее прочным звеном у армейцев.

«Рубин» не проигрывает с новым тренером Юрием Уткульбаевым, тем не менее в первые полтайма чувствовалась разница соперников в классе — ЦСКА доминировал. Казанцы же в основном оборонялись средним блоком или глубоко, показывая себя гибкой командой. Правый крайний Артём Попов опускался в линию защитников, и «Рубин» с тройкой центрбеков подстраивался под армейцев. Кстати, у казанцев тоже не было ценной фигуры в заявке — Алана Дзагоева, так что встреча экс-полузащитника красно-синих со своей бывшей командой на поле не состоялась. ЦСКА же быстро заработал 11-метровый. Экс-игрок сборной России Илья Самошников зачем-то въехал локтем по лицу Ивану Облякову. Но Хорхе Карраскаль, подойдя к «точке», проиграл дуэль одному из лучших мастеров отражения пенальти в России Александру Беленову.

А вот с 25-й по 30-ю минуты у ЦСКА случился чудовищный провал в игре. «Рубин» за короткий отрезок создал несколько моментов, опасно разыгрывал стандарты и забил два гола! Сначала опытнейший Олег Иванов со штрафного буквально положил мяч на голову Алексею Грицаенко. Центральный защитник выиграл верх у Виллиана Роши и пробил под перекладину. Владислав Тороп, заменявший в воротах Игоря Акинфеева, не выручил.

Виллиан Роша завёлся и вскоре после этого на эмоциях «привёз» пенальти в ситуации, когда ничто не вынуждало фолить. Контролируя уходящий мяч, бразилец просто врезал рукой по лицу Джоэлю Фамейе. Вторая ошибка Виллиана Роши — второй пропущенный гол. Иванов исполнил пенальти намного лучше, чем Карраскаль. 0:2 к перерыву — сенсация даже для спарринга на сборах.

Федотов не стал слишком нагружать своих футболистов за четыре дня до официального матча и в перерыве поменял почти всю команду. Разве что Тороп остался в воротах, а Лукин — в обороне. Интересно, что одним из его партнёров по центру защиты стал штатный хавбек Саша Зделар.

Но и со свежими силами ЦСКА не перевернул игру. В атакующей тройке Ермаков — Медина — Заболотный игрокам не хватало взаимодействий и нестандартных решений. Активностью, обводками выделялся на правом фланге Егор Ушаков. Он, в частности, спровоцировал удаление Самошникова (его заменил другой игрок).

Складывалось впечатление, что «Рубин» в товарищеской, по сути, встрече играл на сохранение результата. Того же Ушакова лупили по ногам, как в официальном матче. Насколько это поможет в чемпионате, трудно прогнозировать. Бывает, команда не проигрывает на сборах, а начинается сезон — начинаются проблемы. Так или иначе, во втором тайме команда Уткульбаева фактически не контратаковала, отрабатывала позиционную оборону. Со своей задачей казанцы справились. Можно вспомнить неожиданный удар Антона Заболотного приблизительно от угла штрафной (Беленов потащил), а в остальном «Рубин» ничего не дал сделать ЦСКА.

Армейцам оставалось только сожалеть о нереализованных до перерыва моментах — пенальти Карраскаля, двух невероятных промахах Облякова из убойных позиций, которому ассистировал Константин Кучаев. Зимние сборы завершились неприятным для Федотова поражением от соперника из Первой лиги. Новичок в группу атаки ЦСКА всё-таки очень нужен.