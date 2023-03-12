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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» на 94-й минуте

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле обыграли «Нижний Новгород» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Андрей Лангович (55-я минута) и Максим Осипенко (90+4, с пенальти). У гостей отличился Тимур Сулейманов (64). Для 19-летнего Ланговича гол в ворота «Нижнего Новгорода» стал дебютным в чемпионате России.

«Ростов», набрав 38 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 19 баллами опустился на 13-ю строчку, пропустив вперед московский «Локомотив», имеющий столько же очков. В следующем туре чемпионата России «Ростов» 19 марта сыграет на выезде с подмосковными «Химками», а «Нижний Новгород» в тот же день примет московское «Торпедо».

Ростов
2:1
Первый тайм: 0:0
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