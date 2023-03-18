«Динамо» прервало 9-матчевую беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ

Мяч забил Константин Тюкавин (89-я минута). Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку (90+4).
Бело-голубые прервали беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ из девяти матчей (шесть побед, три ничьи). Прошлое поражение в лиге екатеринбуржцы потерпели 17 сентября 2022 года, тогда они дома уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Всего в официальных матчах на счету «Урала» было 16 матчей без поражений подряд.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 20 матчах. «Урал» идет десятым, в активе екатеринбуржцев 25 очков в 20 встречах.
В следующем матче 1 апреля «Динамо» примет «Сочи». «Урал» в тот же день на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».