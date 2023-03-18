«Динамо» прервало 9-матчевую беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ

Бело-голубые прервали беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ из девяти матчей (шесть побед, три ничьи). Прошлое поражение в лиге екатеринбуржцы потерпели 17 сентября 2022 года, тогда они дома уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Всего в официальных матчах на счету «Урала» было 16 матчей без поражений подряд.