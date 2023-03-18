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16:44 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» прервало 9-матчевую беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 обыграло екатеринбургский «Урал» в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч забил Константин Тюкавин (89-я минута). Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко получил красную карточку (90+4).

Бело-голубые прервали беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ из девяти матчей (шесть побед, три ничьи). Прошлое поражение в лиге екатеринбуржцы потерпели 17 сентября 2022 года, тогда они дома уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Всего в официальных матчах на счету «Урала» было 16 матчей без поражений подряд.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 20 матчах. «Урал» идет десятым, в активе екатеринбуржцев 25 очков в 20 встречах.

В следующем матче 1 апреля «Динамо» примет «Сочи». «Урал» в тот же день на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

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