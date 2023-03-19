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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пари НН» и «Торпедо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Пари НН» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Пари Нижний Новгород
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Счет в игре на 34-й минуте открыл защитник нижегородцев Кирилл Гоцук. На 58-й минуте нападающий московской команды Йорди Рейна сравнял, установив итоговый счет в матче.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке (8 очков).

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 1:0
Торпедо
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