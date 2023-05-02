РФС рассмотрит удаление тренера «Ростова» Карпина после матча со «Спартаком»
Валерий Карпин получил красную карточку после финального свистка игры со «Спартаком».
Валерий Карпин получил красную карточку после финального свистка игры со «Спартаком».
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 5 мая рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Что касается “Спартака”, рассмотрим задержку выхода из раздевалки перед началом матча на две минуты, это нарушение регламента, — сказал Григорьянц. — Во время празднования забитого мяча на поле выбежал [главный тренер “Спартака”] Гильермо Абаскаль. По “Ростову” рассмотрим задержку выхода из раздевалки, выход Карпина за пределы технической зоны, неподобающее поведение команды, а именно пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба. Рассмотрим также удаление Карпина, он приглашен на заседание, рассмотрим материалы основного вещателя о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, запросили дополнительный рапорт судьи матча».
29 апреля «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. После игры Карпин получил красную карточку. Он был наказан за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи Кирилла Левникова в конфронтационной манере.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах. В следующем туре ростовчане дома сыграют с воронежским «Факелом» 6 мая.