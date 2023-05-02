РФС рассмотрит удаление тренера «Ростова» Карпина после матча со «Спартаком»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 5 мая рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Что касается “Спартака”, рассмотрим задержку выхода из раздевалки перед началом матча на две минуты, это нарушение регламента, — сказал Григорьянц. — Во время празднования забитого мяча на поле выбежал [главный тренер “Спартака”] Гильермо Абаскаль. По “Ростову” рассмотрим задержку выхода из раздевалки, выход Карпина за пределы технической зоны, неподобающее поведение команды, а именно пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба. Рассмотрим также удаление Карпина, он приглашен на заседание, рассмотрим материалы основного вещателя о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, запросили дополнительный рапорт судьи матча».

29 апреля «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. После игры Карпин получил красную карточку. Он был наказан за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи Кирилла Левникова в конфронтационной манере.