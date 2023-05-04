Соболев — лучший игрок месяца в «Спартаке». У форварда 5 голов и 1 ассист в 4 матчах апреля
Нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 55% голосов, и получит приз от Winline.
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Нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 55% голосов, и получит приз от Winline.
Он опередил Антона Зиньковского, набравшего 30% голосов, Кейта Бальде (9%) и Романа Зобнина (6%).
В апреле Соболев провел 4 матча в составе «Спартака», отличившись в них 5 голами и одной результативной передачей.