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20:49 (мск), источник: Sports.Ru

Соболев — лучший игрок месяца в «Спартаке». У форварда 5 голов и 1 ассист в 4 матчах апреля

Нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 55% голосов, и получит приз от Winline.

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Источник: РИА "Новости"

Он опередил Антона Зиньковского, набравшего 30% голосов, Кейта Бальде (9%) и Романа Зобнина (6%).

В апреле Соболев провел 4 матча в составе «Спартака», отличившись в них 5 голами и одной результативной передачей.

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