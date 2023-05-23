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21:04 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» побил клубный рекорд по голам за сезон в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 в 28-м туре РПЛ и достиг отметки в 60 голов в сезоне-2022/23. Это новый рекорд для клуба в РПЛ.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: vk.com/fckrasnodar

Предыдущий рекорд был установлен в переходном сезоне-2011/12, когда «Краснодар» забил 58 голов в 44 играх.

За весеннюю часть сезона РПЛ команда Владимира Ивича отличилась 29 раз — больше всех в лиге.

За два тура до конца сезона «Краснодар» занимает 6-е место в таблице РПЛ.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
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