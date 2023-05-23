«Краснодар» побил клубный рекорд по голам за сезон в РПЛ

«Краснодар» побил клубный рекорд по голам за сезон в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 в 28-м туре РПЛ и достиг отметки в 60 голов в сезоне-2022/23. Это новый рекорд для клуба в РПЛ.