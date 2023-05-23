«Краснодар» побил клубный рекорд по голам за сезон в РПЛ
«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 в 28-м туре РПЛ и достиг отметки в 60 голов в сезоне-2022/23. Это новый рекорд для клуба в РПЛ.
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 в 28-м туре РПЛ и достиг отметки в 60 голов в сезоне-2022/23. Это новый рекорд для клуба в РПЛ.
Предыдущий рекорд был установлен в переходном сезоне-2011/12, когда «Краснодар» забил 58 голов в 44 играх.
За весеннюю часть сезона РПЛ команда Владимира Ивича отличилась 29 раз — больше всех в лиге.
За два тура до конца сезона «Краснодар» занимает 6-е место в таблице РПЛ.