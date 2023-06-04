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11:24 (мск), источник: Sport24

Губернатор Самарской области: «Долгие годы в “Крыльях Советов” просто тырили деньги»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал потрясающими успехи нынешнего финансового менеджмента «Крыльев Советов».

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Самарцы в последнем туре РПЛ победили на своем поле «Спартак» (1:0), гарантировав себе место в Премьер-лиге в сезоне-2023/24.

— Что нужно сделать, чтобы «Крылья» не теряли игроков в каждое трансферное окно?

— Подождите, к нам бы эти игроки просто не попали. Когда пришли молодые Сарвели, Пиняев, Зиньковский и Сергеев, в условиях было одно — фиксированная цена выкупа. Агент говорил: либо вы берете их по рыночной цене, либо фиксируете выход. Считаю, что клуб гениально отработал эти годы. Взял за 10 миллионов, продал за 200. Это успех.

У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги, нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год. Очень доволен.

За «Спартак» сегодня играли трое самарских — Чернов, Пруцев, Зиньковский. Спасибо им большое. Говорил ребятам: оставайтесь, будете побеждать, уедете — будете проигрывать. Так и случилось, жалко их немного.

Клуб принял правильное решение, вышел на другой уровень, и болельщики хотят большего. Пересматриваются подходы: все новички теперь не имеют планки выкупной цены. Но в предыдущие три года такая стратегия была оправдана, долговой пресс требовал. И агенту, с которым сотрудничали, благодарны, к нему нет претензий. Ребята выросли, пошли дальше, принесли доход.

— Значит ли это, что «Крылья» теперь будут меньше работать с Павлом Андреевым?

— У нас нет ограничений. Мы должны работать с любым агентом и футболистом, если сотрудничество взаимовыгодно. Другая тактика — глупость. Если приходит перспективный мальчишка за бесплатно, и агент настаивает на выкупной планке, возможно, в этом по‑прежнему есть смысл. Но сегодня стратегия клуба — развивать потенциал собственных, а не агентских футболистов, — приводит слова Азарова «Матч ТВ».

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