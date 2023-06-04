Губернатор Самарской области: «Долгие годы в “Крыльях Советов” просто тырили деньги»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал потрясающими успехи нынешнего финансового менеджмента «Крыльев Советов».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал потрясающими успехи нынешнего финансового менеджмента «Крыльев Советов».
Самарцы в последнем туре РПЛ победили на своем поле «Спартак» (1:0), гарантировав себе место в Премьер-лиге в сезоне-2023/24.
— Что нужно сделать, чтобы «Крылья» не теряли игроков в каждое трансферное окно?
— Подождите, к нам бы эти игроки просто не попали. Когда пришли молодые Сарвели, Пиняев, Зиньковский и Сергеев, в условиях было одно — фиксированная цена выкупа. Агент говорил: либо вы берете их по рыночной цене, либо фиксируете выход. Считаю, что клуб гениально отработал эти годы. Взял за 10 миллионов, продал за 200. Это успех.
У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги, нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год. Очень доволен.
За «Спартак» сегодня играли трое самарских — Чернов, Пруцев, Зиньковский. Спасибо им большое. Говорил ребятам: оставайтесь, будете побеждать, уедете — будете проигрывать. Так и случилось, жалко их немного.
Клуб принял правильное решение, вышел на другой уровень, и болельщики хотят большего. Пересматриваются подходы: все новички теперь не имеют планки выкупной цены. Но в предыдущие три года такая стратегия была оправдана, долговой пресс требовал. И агенту, с которым сотрудничали, благодарны, к нему нет претензий. Ребята выросли, пошли дальше, принесли доход.
— Значит ли это, что «Крылья» теперь будут меньше работать с Павлом Андреевым?
— У нас нет ограничений. Мы должны работать с любым агентом и футболистом, если сотрудничество взаимовыгодно. Другая тактика — глупость. Если приходит перспективный мальчишка за бесплатно, и агент настаивает на выкупной планке, возможно, в этом по‑прежнему есть смысл. Но сегодня стратегия клуба — развивать потенциал собственных, а не агентских футболистов, — приводит слова Азарова «Матч ТВ».