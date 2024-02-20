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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА очень хорош зимой. А связка Чалова и Облякова снова творит магию

Победили с крупным счётом «Химки».

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ЦСКА — Химки — 3:0, обзор товарищеского матча, видео голов Чалова и Давилы, подробности, 20 февраля 2024 года | Источник: ЦСКА

Через полторы недели ЦСКА проведёт первый матч в РПЛ после рестарта. «Химки» — чуть позже и в Первой лиге. Так или иначе базовая подготовка у футболистов уже заложена, поэтому сейчас тренеры работают над нюансами. А мы уже видим сочетания, которые, скорее всего, будут использоваться в чемпионате. И теперь не получается игнорировать количество голов и результат. Впрочем, ЦСКА показал, что с этим у них всё в порядке.

Но главная новость дня для клуба — трансферная. Москвичи объявили о переходе 19-летнего алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи. Не удивляйтесь, не вы одни не знали эту фамилию ранее. Переход и правда странный: на взрослом уровне у юноши нет матчей, только на молодёжном за клуб и сборную. Судя по всему, он плеймейкер, способный делать классные передачи. Чуть подробнее о нём мы уже писали, но пока этот трансфер, как это принято говорить, «на перспективу». Зато в ЦСКА отметили, что Айссауи был готов играть за команду бесплатно. Скорее в шутку. Он, кстати, дебютировал в последние пять минут матча. Но особого впечатления не оставил.

Но вернёмся к матчу с «Химками». Интересно, что для ЦСКА это второй подряд соперник из Первой лиги. Пару дней назад москвичи уверенно разобрались с «Родиной» — 4:0. В новой игре Федотов сделал несколько косметических изменений в составе. Вместо Лукина — Мойзес, Гаич начал на скамейке, а в основе начал Агапов, плюс Чалов заменил Мусаева.

В остальном схема с тремя центральными защитниками не изменилась. Команда наверняка будет рассчитывать на 3−5−2 и весной. Надо разве что найти место Файзуллаеву. Остальные вроде в порядке, и осуществлять тренерские задумки получается.

Хотя активнее матч начала именно команда Талалаева. «Химки» нашли уязвимую зону у Роши и Мойзеса и старались ей пользоваться. Было несколько неплохих подходов, но первый опасный момент не реализовал Чалов. На 16-й минуте он пытался подстроиться под скидку Давилы, однако мяч после удара и рикошета попал в перекладину.

Через 10 минут новый шанс — на этот раз благодаря активности Агапова: защитник пролетел мимо двух соперников и пнул почти в упор в сторону Митрюшкина. Но вратарь сыграл надёжно, не позволив добить.

К концу тайма всё больше проявлялось отличие в классе игроков: ЦСКА завладел инициативой и забрал у соперника мяч. Не хватало только голов. Их отложили на второй тайм. Федотов заменил Акинфеева и Келлвена, но структура игры не поменялась.

ЦСКА хватило 10 минут, чтобы сделать результат. Всё началось с Чалова. Один из лучших игроков зимних сборов Иван Обляков нашёл его передачей перед штрафной, форварда никто не накрыл, и он отправил мяч в угол. Вообще, эта связка здорово работает на сборах. И соперникам важно обратить на неё внимание.

Дальше — вновь голевая от Облякова. Но на этот раз мяч в ворота отправил Давила.

В третьем случае Иван уже оставил право ассистировать Зделару — именно серб вывел Чалова на вратаря. И Фёдор уверенно реализовал момент.

Этого короткого отрезка хватило, чтобы закончить с соперником. В оставшееся время «Химки» пытались забить хотя бы раз, но им этого не позволили. Убедительная победа на классе.

В последнем матче перед рестартом РПЛ ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт 24 февраля.

Дмитрий Зимин

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