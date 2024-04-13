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20:02 (мск), источник: Sport24

Адиев — об 1:7 от «Балтики»: «Есть ряд причин. Это внутренние дела “Ахмата”, в которых мне надо разобраться»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что у его команды не получилось в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики». Грозненская команда проиграла на своем поле со счетом 1:7.

Ахмат
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Адиев — об 1:7 от «Балтики»: «Есть ряд причин. Это внутренние дела “Ахмата”, в которых мне надо разобраться» | Источник: Sport24

«Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

Чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок? Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Ахмат
1:7
Первый тайм: 0:5
Балтика
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