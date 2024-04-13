Адиев: было бы большой слабостью, если бы я убежал из «Ахмата» после поражения 1:7

«Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть 10 написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать всё для этого.



Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».