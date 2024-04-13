Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Кадис
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
13.04
Ренн
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Болонья
Монца
00
Футбол. Премьер-лига
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
Футбол. Зарубежный
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
13.04
Мальорка
Реал
01
Футбол. Зарубежный
13.04
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
Футбол. Зарубежный
13.04
Торино
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
13.04
Страсбур
Реймс
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
13.04
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
13.04
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
13.04
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
13.04
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
13.04
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
13.04
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
13.04
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
13.04
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
13.04
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
13.04
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
13.04
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
13.04
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Премьер-лига
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13 апреля, источник: Чемпионат.com

«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал гол игрока «Локомотива» Ильи Самошникова в ворота ЦСКА.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
«Акинфеев сыграл как новичок». Аршавин — о голе Самошникова в ворота ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

Напомним, встреча 24-го тура РПЛ завершилась вничью — 3:3.

«Была неразбериха между двумя центральными защитниками, один другому не поверил и пошёл страховать. Акинфеев расположился на один‑два шага дальше положенного. Ну и надо отдать должное Самошникову, он это увидел и классно исполнил.

Это вратарский гол? Да. Ты хочешь, чтобы я его сейчас спасал и говорил, какой он хороший? Это был его ляп. Это везение Самошникова? Нет, он увидел и бил. Он хотел ударить туда и попал. Акинфеев сыграл как новичок. Но и надо отметить пас Самошникову от Глушенкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
3:3
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь