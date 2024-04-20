Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом»

«Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам “Ахмата”. Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник всё равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне, позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором — не среагировали на передачу», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».