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20 апреля, источник: Чемпионат.com

Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер ЦСКА Федотов назвал «глупейшими» удаления Роши и Дивеева в игре с «Ахматом» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась, сегодня 20 апреля. Она прошла в Москве. Игра закончилась победой грозненского клуба со счётом 2:1.

«Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам “Ахмата”. Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник всё равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне, позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором — не среагировали на передачу», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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