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01:06 (мск), источник: Sport24

«Это нельзя назвать футболом. Худшее дерби». Колосков разнес игроков и судью в матче ЦСКА — «Спартак»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил ничью в матче 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:0).

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«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом. Вообще ни одного разумного действия на поле, за 96 минут два неопасных удара по воротам. Столько суеты, толкотни, споров, но ни одной нормальной комбинации! Даже если я не помню другие дерби, то это все равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели.

На судей напирают, потому что игры нет, а все эмоции идут в их сторону. Хотя арбитр сегодня тоже был бестолковый, честно говоря. Я обычно не обсуждаю судейство, но сегодня было столько нелогичных действий, что диву даешься. Один раз даешь фол за подкат, в другой раз за такой же подкат — не даешь», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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