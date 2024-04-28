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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 28 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и «Пари НН».

Ахмат
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«Ахмат» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Гандри, Шатара, Тодорович, Ловат, Камилов, Тимофеев, Бериша, Олейников, Конате.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Живоглядов, Стоцкий, Калинский, Кучаев, Трошечкин, Карапузов, Кутателадзе.

В последний раз команды играли друг с другом в августа прошлого года. Тогда в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Пари НН», обыгравший грозненцев со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» после 25 проведённых матчей располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам аналогичного количества матчей.

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