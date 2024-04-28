«Ахмат» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Гандри, Шатара, Тодорович, Ловат, Камилов, Тимофеев, Бериша, Олейников, Конате.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Живоглядов, Стоцкий, Калинский, Кучаев, Трошечкин, Карапузов, Кутателадзе.

В последний раз команды играли друг с другом в августа прошлого года. Тогда в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Пари НН», обыгравший грозненцев со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе нижегородцев отметились Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов.