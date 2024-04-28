Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кадис
Мальорка
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Пари Нижний Новгород
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Лилль
12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
Сокол
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:15
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Унион Б
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Акрон
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Торино
20
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
Химки
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Рома
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:15
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ланс
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Волгарь
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив».

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Рябчук, Зобнин (к), Игнатов, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Угальде.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Миранчук (к), Карпукас, Глушенков, Пиняев.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 3-го тура. В том противостоянии «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Гол «Спартака» забил Антон Зиньковский. В составе железнодорожников отличился Артём Дзюба.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь