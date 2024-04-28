«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Рябчук, Зобнин (к), Игнатов, Литвинов, Умяров, Медина, Бонгонда, Угальде.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Митай, Ньямси, Миранчук (к), Карпукас, Глушенков, Пиняев.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.