«Сочи» — «Факел»: объявлены стартовые составы
29 апреля «Сочи» примет на своем поле «Факел» в матче 26-го тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 мск.
Сочи
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29 апреля «Сочи» примет на своем поле «Факел» в матче 26-го тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Сочи»: Рудаков, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.
«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Якимов, Квеквескири, Моцпан, Аппаев.