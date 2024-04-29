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17:59 (мск), источник: Sport24

«Сочи» — «Факел»: объявлены стартовые составы

29 апреля «Сочи» примет на своем поле «Факел» в матче 26-го тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 мск.

Сочи
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
«Сочи» — «Факел»: объявлены стартовые составы | Источник: Sport24

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Сочи»: Рудаков, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Кордова, Гуарирапа.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Якимов, Квеквескири, Моцпан, Аппаев.

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