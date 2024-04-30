Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве | Источник: РБК

Главный тренер футбольного «Динамо» чех Марцел Личка рассказал в интервью Sport24 о своей самой дорогой покупке в Москве.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы “Динамо” и ездим на самокатах. Один стоит 50−60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.

«Бело-голубые» в нынешнем сезоне после 26 туров занимают третье место в РПЛ, набрав 47 очков. Впереди «Краснодар» и «Зенит», у которых по 50 очков.