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18:00 (мск), источник: РБК

Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Марцел Личка сообщил, что в ближайшее время купит самокат за 50−60 тыс. рублей и будет на нем ездить на базу «Динамо».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Чешский тренер «Динамо» рассказал о самой дорогой покупке в Москве | Источник: РБК

Главный тренер футбольного «Динамо» чех Марцел Личка рассказал в интервью Sport24 о своей самой дорогой покупке в Москве.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы “Динамо” и ездим на самокатах. Один стоит 50−60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.

Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.

«Бело-голубые» в нынешнем сезоне после 26 туров занимают третье место в РПЛ, набрав 47 очков. Впереди «Краснодар» и «Зенит», у которых по 50 очков.

Личка до «Динамо» возглавлял «Оренбург», а также на протяжении карьеры работал в Чехии, Польше и Белоруссии.

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