Давыдов: Для меня Промес — не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище
Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как относится к игроку красно-белых Квинси Промесу.
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Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как относится к игроку красно-белых Квинси Промесу.
«Он навсегда останется легендой “Спартака”. Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой — к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».
Промес в ОАЭ ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.