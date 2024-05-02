Давыдов: «Для меня Промес — не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище» | Источник:

«Он навсегда останется легендой “Спартака”. Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой — к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».