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12:11 (мск), источник: Sport24

Давыдов: Для меня Промес — не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как относится к игроку красно-белых Квинси Промесу.

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Давыдов: «Для меня Промес — не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище» | Источник: Sport24

«Он навсегда останется легендой “Спартака”. Надеюсь, все решится благоприятно для него, ведь все мы ошибаемся. Надеюсь, он вернется домой — к нам в Россию! Для меня он не преступник. Он мой друг и товарищ на поле. Это человечище!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Промес в ОАЭ ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

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