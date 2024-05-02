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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Динамо» Галкин: Комбаровы занимались каратэ, умели постоять за себя и команду

Воспитанник московского «Динамо» Алексей Галкин поделился мнением о братьях Комбаровых, с которыми пересекался в академии бело-голубых.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Комбаровы пришли в “Динамо” из “Спартака”. Первое время братья были недовольны, как с ними там поступили. Тонкостей не знаю, но взаимоотношения не сложились. Но база у них спартаковская, техника и всё остальное — оттуда.

Комбаровы построили очень хорошую карьеру в “Динамо”. Их отец имел связи и разбирался в футболе, всё делал для сыновей. Кирилл всегда тянулся за Димкой, ведь Дима левоногий, а Кирилл правоногий. У Димки всегда было больше лидерства, и он был технически оснащён, так как левая нога — уникальная. Кирилл старался не отставать и шёл комплектом. Были плюс-минус на одном уровнем по стилистике и по игре. Но я считаю, Димка был чуть повыше уровнем. Их отец очень много их таскал, они были постоянно в игре. После нашей игры ехали бегать за мужиков, могли также съездить на лёгкую атлетику и заниматься ещё чем-то, поэтому на некоторых играх они были вялые. Но по крайней мере они добились своего. Комбаровы занимались каратэ, поэтому умели постоять друг за друга и за команду», — сказал Алексей Галкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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