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14:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Чернов отметил, что Слишкович изменил психологию игроков команды

Под руководством тренера красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью в различных турнирах.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА. 2 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» являются сильными игроками, однако им нужно было поменять психологию, что и сделал исполняющий обязанности главного тренера команды босниец Владимир Слишкович. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Никита Чернов.

14 апреля руководство «Спартака» отправило в отставку с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Обязанности главного тренера исполняет Слишкович. Под его руководством красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью в различных турнирах.

«Самое главное, что поменял Слишкович — это психология. У нас сильная команда, в футбол мы всегда умели играть, но нужно было что-то менять в настрое. Ему удается направить наши умения в нужное русло», — сказал Чернов.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 42 очка в 26 матчах. 1 мая столичный клуб вышел в финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России, обыграв московское «Динамо» (2:0).

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