Футболист «Спартака» Чернов отметил, что Слишкович изменил психологию игроков команды

МОСКВА. 2 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» являются сильными игроками, однако им нужно было поменять психологию, что и сделал исполняющий обязанности главного тренера команды босниец Владимир Слишкович. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Никита Чернов.

14 апреля руководство «Спартака» отправило в отставку с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Обязанности главного тренера исполняет Слишкович. Под его руководством красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью в различных турнирах.

«Самое главное, что поменял Слишкович — это психология. У нас сильная команда, в футбол мы всегда умели играть, но нужно было что-то менять в настрое. Ему удается направить наши умения в нужное русло», — сказал Чернов.