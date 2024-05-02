Текущие события
Футбол. Кубок России
19:15
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
19:15
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Брюгге
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.04
Ростов
Оренбург
29.04
Сочи
Факел
29.04
Рубин
Урал
29.04
Крылья Советов
Краснодар
28.04
Балтика
ЦСКА
28.04
Динамо
Зенит
28.04
Спартак
Локомотив
28.04
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, кого Константин Генич выбрал лучшими игроками сезона РПЛ

Спортивный комментатор Константин Генич назвал 10 лучших игроков и пятёрку лучших тренеров сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, кого Константин Генич выбрал лучшими игроками сезона РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Игроки сезона: Джон Кордоба, Хуниор Алонсо (оба — «Краснодар»), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра (все — «Зенит»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Наир Тикнизян («Локомотив»).

Лучшие тренеры: Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»).

Открытия сезона: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»), Мирлинд Даку («Рубин»), Илья Вахания («Ростов»).

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Условия МОК — обесценивание Олимпиады». Разговор со звездой сборной России
«Cудья был подкуплен». ЦСКА обвинили в нечестной победе в Кубке УЕФА
Овечкин пропал без вести. Что Америка говорит о двух поражениях Вашингтона
Китайских пловцов поймали на «допинге Валиевой». Почему их допустили до ОИ?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь