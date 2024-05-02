Стало известно, кого Константин Генич выбрал лучшими игроками сезона РПЛ | Источник:

Игроки сезона: Джон Кордоба, Хуниор Алонсо (оба — «Краснодар»), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Матео Кассьерра (все — «Зенит»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Наир Тикнизян («Локомотив»).