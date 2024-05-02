Аленичев: Игроки «Спартака» на эмоциональном подъёме, они получают удовольствие от футбола
Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев высказался об эмоциональном состоянии игроков московского «Спартака».
Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев высказался об эмоциональном состоянии игроков московского «Спартака».
«Не хотел бы говорить про Слишковича очень много громких слов. В девяти из десяти случаев при смене тренера команда преображается в лучшую сторону. Это и произошло со “Спартаком”. Ещё один пример такого преображения: уход Моуриньо из “Ромы” в январе. При Де Росси команда преобразилась и выдала сумасшедшую серию. Но это не говорит о том, что в следующем году “Рома” с Де Росси будет так же ярко играть.
Видно, что футболисты “Спартака” на эмоциональном подъёме. Они получают удовольствие от футбола и выполняют требования Слишковича. “Спартак” играет ярко и интересно — это заметно. Совсем две разные команды. И у болельщиков совсем другое настроение перед пятью, а может быть, и шестью важными матчами. Хотелось бы, чтобы “Спартак” провёл эти матчи так, как игру с “Локомотивом”. Но ни в коем случае чтобы не было такой игры, как с ЦСКА. У меня не было желания обсуждать тот футбольный ужас, который был в дерби, которое все так ждали. Футболисты показали то, что сложно назвать футболом. Надеюсь, что таких игр у “Спартака” не будет, да и вообще — в российском футболе. Хочется, чтобы “Спартак” закончил чемпионат и кубковые баталии на очень высоком уровне», — сказала Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.