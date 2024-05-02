Игрок «Спартака» Игнатов: Надеюсь, фанаты скоро вернутся на трибуны — они придают нам силы

— В Кубке России атмосфера всегда живее. Уже смирились, что фанаты ещё нескоро появятся на матчах РПЛ?

— С «Динамо» половина стадиона была красно-белая. На матчи «Спартака» всегда приходят много фанатов. Хочется их за это поблагодарить, потому что это придаёт нам сил. Мы для них играем в футбол. Конечно, активных фанатов нам не хватает. С ними можно наблюдать красивые перформансы, побольше шума. Надеюсь, они скоро вернутся. Они сами решат, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.