Футболист «Спартака» Джикия восстановился от травмы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Капитан и защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия восстановился от травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».

«[Срджан] Бабич получил повреждение в матче с “Динамо”, ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия восстановился и готовится к игре с “Пари НН”», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Джикия из-за травмы пропустил матчи Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (3:2) и ЦСКА (0:0), а также встречу с «Динамо» (2:0) в Фонбет — Кубке России. Бабич был заменен из-за повреждения в матче с «Динамо». 5 мая «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура РПЛ.