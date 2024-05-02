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18:36 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Джикия восстановился от травмы

Защитник пропустил последние три встречи команды.

Спартак
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Капитан и защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия восстановился от травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».

«[Срджан] Бабич получил повреждение в матче с “Динамо”, ближайший матч он пропустит. Георгий Джикия восстановился и готовится к игре с “Пари НН”», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Джикия из-за травмы пропустил матчи Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (3:2) и ЦСКА (0:0), а также встречу с «Динамо» (2:0) в Фонбет — Кубке России. Бабич был заменен из-за повреждения в матче с «Динамо». 5 мая «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура РПЛ.

Джикии 30 лет, он выступает за «Спартак» с января 2017 года. Защитник является чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны в составе красно-белых. В этом сезоне он провел 11 матчей в разных турнирах, не отличившись результативными действиями. Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в июне 2024 года.

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