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19:48 (мск), источник: Sport24

В РПЛ определились даты стыковых матчей

Первые переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России пройдут 29 мая, ответные — 1 июня. Об этом сообщает «Матч ТВ “со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении канала.

В РПЛ определились даты стыковых матчей | Источник: Sport24

Согласно документу, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств возможен перенос матча на другой день в соответствии с настоящим регламентом. Решение о переносе матчей принимает совместная комиссия и извещает об этом команды. Очередность проведения матчей на своем поле и поле соперника определяется жеребьевкой.

За право выступить в следующем сезоне РПЛ сыграют 13‑я и 14‑я команды лиги против четвертой и третьей команды Первой лиги соответственно.

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