В РПЛ определились даты стыковых матчей
Первые переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России пройдут 29 мая, ответные — 1 июня. Об этом сообщает «Матч ТВ “со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении канала.
Первые переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России пройдут 29 мая, ответные — 1 июня. Об этом сообщает «Матч ТВ “со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении канала.
Согласно документу, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств возможен перенос матча на другой день в соответствии с настоящим регламентом. Решение о переносе матчей принимает совместная комиссия и извещает об этом команды. Очередность проведения матчей на своем поле и поле соперника определяется жеребьевкой.
За право выступить в следующем сезоне РПЛ сыграют 13‑я и 14‑я команды лиги против четвертой и третьей команды Первой лиги соответственно.