В РПЛ определились даты стыковых матчей

Согласно документу, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств возможен перенос матча на другой день в соответствии с настоящим регламентом. Решение о переносе матчей принимает совместная комиссия и извещает об этом команды. Очередность проведения матчей на своем поле и поле соперника определяется жеребьевкой.