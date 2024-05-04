Бушманов: В игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда

«Действительно, в матче “Пари НН” — “Спартак” могут быть сюрпризы, потому что смена тренера часто приводит к изменениям в настроении. Плюс “Пари НН” имеет серию из шести поражений подряд, поэтому им отступать некуда, и все игроки будут сражаться изо всех сил. Понятно, что в любом случае “Спартак” сильнее, но, если красно-белые сыграют в свою силу и покажут тот футбол, который был в последних матчах, значит “Пари НН” придётся опять проиграть.



Противостояние Хазова и Слишковича в качестве исполняющих обязанности главного тренера — это часть футбола, такое происходит. “Пари НН” попал в непростую ситуацию, а до этого у “Спартака” была похожая ситуация», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.