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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Бушманов: В игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о грядущем матче 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча состоится завтра, 5 мая.

Пари Нижний Новгород
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Бушманов: в игре «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы, нижегородцам отступать некуда | Источник: Чемпионат.com

«Действительно, в матче “Пари НН” — “Спартак” могут быть сюрпризы, потому что смена тренера часто приводит к изменениям в настроении. Плюс “Пари НН” имеет серию из шести поражений подряд, поэтому им отступать некуда, и все игроки будут сражаться изо всех сил. Понятно, что в любом случае “Спартак” сильнее, но, если красно-белые сыграют в свою силу и покажут тот футбол, который был в последних матчах, значит “Пари НН” придётся опять проиграть.

Противостояние Хазова и Слишковича в качестве исполняющих обязанности главного тренера — это часть футбола, такое происходит. “Пари НН” попал в непростую ситуацию, а до этого у “Спартака” была похожая ситуация», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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