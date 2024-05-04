ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» — говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл 7 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула Российской премьер-лиги.