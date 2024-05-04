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11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ЦСКА поздравил российского тренера Леонида Слуцкого с днем рождения, сообщает пресс-служба армейцев. Сегодня, 4 мая, специалисту исполнилось 53 года.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом 7 трофеев!» — говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский коллектив выиграл 7 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула Российской премьер-лиги.

С декабря 2023 года Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Команда лидирует в чемпионате Китая.

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