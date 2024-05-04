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15:04 (мск), источник: ТАСС

Илич намерен сохранить «Пари НН» прописку в РПЛ

По мнению тренера, если клуб будет достигать хороших результатов, то число болельщиков, посещающих стадион, будет увеличиваться.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Саша Илич намерен сохранить команде место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны, — сказал он. — В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в премьер-лиге».

Илич отметил, что если клуб будет достигать хороших результатов, то число болельщиков, посещающих стадион, будет увеличиваться. Он добавил, что в последних четырех матчах сезона команда будет биться за результат. «Сейчас у нас остались четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в премьер-лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне», — сказал тренер, добавив, что в клубе будут работать над психологией игроков, чтобы перезагрузить их ментально.

По словам Илича, в его штаб придут новые специалисты — это старший тренер и тренер по физической подготовке, которые работают в футболе более 20 лет.

Как отметил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, клуб заочно был знаком с тренером с августа 2023 года. «Саша Илич еще в августе 2023 года был в нашем шорт-листе, был номером один. Час этот пробил, и первым, с кем мы связались, был Саша, мы провели целую серию переговоров и сегодня подписали контракт», — сказал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что при принятии решения клуб опирался на аналитические данные. «Мы смотрим на 360 градусов вокруг себя, исходя из наших возможностей, планов, стратегии, так получилось, что Саша оказался в нашем топе», — добавил гендиректор клуба.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 26 играх.

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