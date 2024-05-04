Илич намерен сохранить «Пари НН» прописку в РПЛ
По мнению тренера, если клуб будет достигать хороших результатов, то число болельщиков, посещающих стадион, будет увеличиваться.
По мнению тренера, если клуб будет достигать хороших результатов, то число болельщиков, посещающих стадион, будет увеличиваться.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Саша Илич намерен сохранить команде место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил на пресс-конференции.
«Я приехал в эту страну, потому что тут у меня есть возможность развивать карьеру и показать, на что мы способны, — сказал он. — В России работал мой хороший друг — Владимир Ивич, он показал тут хорошие результаты, и мы тоже хотим показать. Я верю в команду, в коллектив, мы планируем остаться в премьер-лиге».
Илич отметил, что если клуб будет достигать хороших результатов, то число болельщиков, посещающих стадион, будет увеличиваться. Он добавил, что в последних четырех матчах сезона команда будет биться за результат. «Сейчас у нас остались четыре игры, нужно биться за результат. Если мы останемся в премьер-лиге, то сможем с более холодной головой подумать и проанализировать, что мы будем делать в следующем сезоне», — сказал тренер, добавив, что в клубе будут работать над психологией игроков, чтобы перезагрузить их ментально.
По словам Илича, в его штаб придут новые специалисты — это старший тренер и тренер по физической подготовке, которые работают в футболе более 20 лет.
Как отметил гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов, клуб заочно был знаком с тренером с августа 2023 года. «Саша Илич еще в августе 2023 года был в нашем шорт-листе, был номером один. Час этот пробил, и первым, с кем мы связались, был Саша, мы провели целую серию переговоров и сегодня подписали контракт», — сказал Мелик-Гусейнов. Он отметил, что при принятии решения клуб опирался на аналитические данные. «Мы смотрим на 360 градусов вокруг себя, исходя из наших возможностей, планов, стратегии, так получилось, что Саша оказался в нашем топе», — добавил гендиректор клуба.
«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 26 играх.