В «Пари НН» рассчитывают, что команда Илича поможет повысить уровень футбола в регионе
Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность, что знания и опыт серба помогут команде.
Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность, что знания и опыт серба помогут команде.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассчитывает, что главный тренер команды Саша Илич поможет поднять планку футбола в регионе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В субботу «Пари НН» объявил о назначении Илича на пост главного тренера.
«Нам очень ценно, что его опыт, его знания, его компетенции сегодня есть в Нижегородской области, — сказал Мелик-Гусейнов. — Мы собираемся при помощи Саши, команды, всей нашей большой команды, конечно же, поднять чуть выше планку нижегородского футбола с прицелом выполнения той стратегии, которую мы приняли в начале прошлого года».
Он выразил уверенность, что знания, опыт, профессионализм и харизма Илича помогут команде.
28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года. Исполняющим обязанности был назначен Антон Хазов. Мелик-Гусейнов добавил, что Хазов сейчас проходит необходимое обучение.
«Мы от клуба нашли возможности и ресурсы оплатить обучение. Антон у нас должен, скажем так, первым нижегородцем получить соответствующий уровень образования, чтобы формально соответствовать позиции главного тренера. Мы очень трепетно к нему относимся и никуда не собираемся его отпускать. Он знает хорошо специфику нижегородского футбола», — добавил гендиректор.