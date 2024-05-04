В «Пари НН» рассчитывают, что команда Илича поможет повысить уровень футбола в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассчитывает, что главный тренер команды Саша Илич поможет поднять планку футбола в регионе. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В субботу «Пари НН» объявил о назначении Илича на пост главного тренера.

«Нам очень ценно, что его опыт, его знания, его компетенции сегодня есть в Нижегородской области, — сказал Мелик-Гусейнов. — Мы собираемся при помощи Саши, команды, всей нашей большой команды, конечно же, поднять чуть выше планку нижегородского футбола с прицелом выполнения той стратегии, которую мы приняли в начале прошлого года».

Он выразил уверенность, что знания, опыт, профессионализм и харизма Илича помогут команде.

28 апреля совет директоров «Пари НН» принял отставку главного тренера Сергея Юрана, который работал в клубе с апреля 2023 года. Исполняющим обязанности был назначен Антон Хазов. Мелик-Гусейнов добавил, что Хазов сейчас проходит необходимое обучение.